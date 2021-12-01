Ситуація досить спокійна, без ексцесів.

Під Верховною Радою учасники акції представників ФОПів палили фаєри.

Як передає кореспондент УНІАН, за фаєри взялися кільканадцять учасників акції, при цьому правоохоронці не втручалися в ситуацію.

На акції все досить спокійно, біля парламенту продовжує перебувати близько 500 учасників, які закликають захистити ФОПів.

Жодних ексцесів немає. Біля парламенту і далі посилена охорона – правоохоронці стоять біля загорожі, яка відділяє учасників акції від будівлі парламенту в ряд на відстані менше ніж одного кроку.

На цей час відбуваються виступи учасників, які закликають народних депутатів ухвалювати закони, що захистять підприємців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді виступив з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Вчора на акцію ФОПів під Верховною Радою зібралися кілька сотень людей. Вони тримали плакати: "ФОП основа нації, ні фіскалізації!", "Президенте, не вбивай малий бізнес!!!", "Зеленський, зустрінемось на виборах! ФОП Кривий Ріг Ze end", "Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг".

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Автор: Надя Пришляк