Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачено удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Закон передбачає, що прихід особи на медичний огляд в МСЕК не є обов’язковим.
Для встановлення інвалідності комісії достатньо буде проаналізувати медичні документи.
Особа також має право визначати як братиме участь в засіданні МСЕК (особисто чи онлайн).
Крім того дані про висновки МСЕК будуть вносені до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Ця спростить доступ лікарів до даних, що пришвидшить процес.
Реформа МСЕК в Україні
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи" (реєстраційний номер 11225). За нього проголосувало 284 народних депутати.
12 листопада рем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розкрив деталі нового механізму встановлення інвалідності та призначення страхових виплат після ліквідації МСЕК.
Він зазначив, що стара бюрократична система медико-соціальної експертизи буде ліквідована і уряд спрямував до Верховної Ради проект закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.
За словами прем'єра, практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності; стійке часткове обмеження працездатності; працездатна особа.