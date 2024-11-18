Президент підписав відповідний закон.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачено удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Закон передбачає, що прихід особи на медичний огляд в МСЕК не є обов’язковим.

Для встановлення інвалідності комісії достатньо буде проаналізувати медичні документи.

Особа також має право визначати як братиме участь в засіданні МСЕК (особисто чи онлайн).

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Крім того дані про висновки МСЕК будуть вносені до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Ця спростить доступ лікарів до даних, що пришвидшить процес.

Реформа МСЕК в Україні

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон "Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи" (реєстраційний номер 11225). За нього проголосувало 284 народних депутати.

12 листопада рем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду розкрив деталі нового механізму встановлення інвалідності та призначення страхових виплат після ліквідації МСЕК.

Він зазначив, що стара бюрократична система медико-соціальної експертизи буде ліквідована і уряд спрямував до Верховної Ради проект закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини.

За словами прем'єра, практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності; стійке часткове обмеження працездатності; працездатна особа.

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