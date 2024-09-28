В даний час госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані.

Сумська військова обласна адміністрація (ОВА) повідомила оперативну ситуацію щодо наслідків ворожого удару по одній з лікарень міста.

Так, станом на 20:00 внаслідок ворожого авіаційного удару по місту Суми загинуло 10 людей. "Поранення різного ступеня тяжкості отримали 22 людини. Госпіталізовано 15 осіб, з яких 5 перебувають у важкому стані. 7 постраждалих отримують амбулаторне лікування", - деталізували в ОВА.

Там додали, що усі пацієнти лікарні, яка була пошкоджена, евакуйовані в інші медзаклади. "Постраждалим людям надано необхідну допомогу і забезпечено відповідні умови перебування з урахуванням поранень та діагнозів", - запевнили в ОВА.

Удар по лікарні в Сумах

Сьогодні вранці окупанти вдарили по лікарні в Сумах, застосувавши БпЛА типу "шахед". На місці відразу почали працювати всі відповідні служби і в цей момент росіяни завдали повторного удару - ворог спрямував "шахед" на житловий сектор.

Спочатку повідомлялося про 6 загиблих. Опівдні президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих у Сумах зросла до восьми. Потім стало відомо, що кількість загиблих зросла до 9, а поранених - до 21.

29 та 30 вересня у Сумській громаді будуть Дні жалоби за загиблими внаслідок атаки.

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