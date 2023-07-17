Чотирилапий улюбленець мешканки знищеного будинку весь цей час лежав під цеглами.

З-під завалів будинку у Львові, куди 6 липня влучила російська ракета, врятували кота Черчилля. Про це розповіла зоозахисниця, голова організації "Світова асоціація з питань тварин України" Оксана Кошак.

"Це просто чудо! Сьогодні, на 11-й день після влучення ракети в наш будинок, серед завалів комунальники знайшли живого котика. І це також домашній улюбленець пані Олі. … Пані Оля була в дворі, одразу впізнала свого Черчилля. Ми разом завезли його в клініку. Котик зневоднений, втомлений, але має апетит", – написала вона у Facebook.

У коментарі "Суспільному" Кошак зауважила, що власниця кота страшної ночі 6 липня втратила маму. Її саму разом з собакою вдалося врятувати, доля двох їхніх котів дотепер залишалася невідомою. Сьогодні, шукаючи в уламках свого будинку документи, жінка змогли знайти й одного зі своїх чотирилапих улюбленців.

"Коли вона прийшла сьогодні документи шукати, тому що є можливість з сусіднього під'їзду зайти і в квартирі щось подивитися, то вийшов комунальник, який виніс кота на руках і каже: "Чий кіт?". Він просто під цеглами, під завалами лежав, в нього не було жодної шпарини, щоб він міг вийти назовні. Пані Оля відразу його впізнала, взяла на руки, він пригорнувся до неї і зразу заснув на руках, обімлів. Видно, що тварина була виснажена", — розповідає зоозахисниця.

Удар по Львову 6 липня - що відомо

В ніч проти 6 липня у Львові пролунали кілька гучних вибухів. Під час ракетного удару постраждали одна з електропідстанцій та житловий будинок. Кількість жертв обстрілу російських окупантів сягнула десяти.

Цієї ночі ворог випустив по Україна 10 "Калібрів". Як повідомляв речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, спершу вони летіли в напрямку Києва, але потім різко звернули на Львів.

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