Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії.

На Батьківщину з сектору Газа повернулися 109 українців. Літак з ними вранці приземлився у Києві.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента. Глава держави Володимир Зеленський привітав успішне повернення українських громадян.

У повідомленні зазначається, що разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії.

"Безпека людей завжди є пріоритетом для України. Тому паспорт із синьо-жовтим прапором – це запорука того, що держава не покине свого громадянина сам на сам із бідою", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУкраїна почала евакуацію своїх громадян з сектору Гази (відео)Гуманітарна операція відбувалася в умовах збройного протистояння у регіоні. З метою організації евакуації українців із сектора Газа МЗС та дипломати провели низку непростих переговорів. У тісній співпраці та координації державні інституції забезпечили безпечне повернення українців додому.

Як наголосив Володимир Зеленський, українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, хоч би в якій ситуації вони опинилися.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла