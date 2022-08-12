11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Центр протидії дезінформації виявив, що окупанти поширили дезінформацію щодо Запорізької АЕС.

Про це ЦПД інформує у Telegram-каналі.

Так, колаборанти - "керівники" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявили: "влада України готує масштабну провокацію на Запорізькій АЕС, щоб шантажувати Європу загрозою ядерної катастрофи, а Київ навмисно намагається поцілити у сховище ядерних відходів на ЗАЕС, щоб спровокувати вибух "брудної бомби".

Також представник МЗС РФ Іван Нечаєв заявив: "безконтрольне накачування Києва озброєнням вже призвело до масштабного збільшення його контрабанди та появи на "чорному ринку"… за наявною інформацією, правоохоронці країн ЄС щомісяця вилучають і повертають до України сотні одиниць автоматичної зброї та десятки тисяч набоїв, які нелегально надходять із цієї країни".

Як повідомляв УНІАН,11 серпня, загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Перед тим, 5 серпня, окупанти чотири рази обстріляли АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки".

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