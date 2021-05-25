Станом на сьогодні у Донецькій області відсоток від епідемічного порогу становить 94,4% при нормі 100%.

Донецька область вийшла з "помаранчевої" в "жовту" зону епідемічної небезпеки, таким чином на сьогодні вся Україна в "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, станом на сьогодні у Донецькій області відсоток від епідемічного порогу становить 94,4% при нормі 100%.

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Таким чином, в Україні не залишилося більше регіонів, де був би перевищений хоч один показник по COVID-19. При цьому в п'яти регіонах показники частково відповідають "зеленій" зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менше 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування менше 5%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.

Вся Україна може стати "зеленою" якщо на території не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ менше 50 відсотків епідемічного порогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5 відсотків. "Зелена" зона дозволяє пом'якшити карантинні обмеження.

Карантин в Україні: що відомо

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Автори: Вікторія Гордієнко, Леся Лещенко