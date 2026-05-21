Європа посилює депортацію іммігрантів: які країни виганяють найбільше

Кількість іммігрантів у Європі зменшується, тоді як кількість наказів про депортацію зростає, причому лідирують три країни. Як повідомляє Euronews, про це свідчать нещодавно опубліковані дані Євростату, які відображають, ймовірно, середньострокову тенденцію, а не тимчасовий поворот.

З 2022 року кількість нових мігрантів, які в'їжджають до ЄС, постійно зменшувалася - з 5,4 мільйона до 4,5 мільйона у 2024 році (-24%).

У 2025 році кількість шукачів притулку, яким надано статус захисту, також скоротилася, досягнувши 361 000, що є найнижчим рівнем з 2019 року.

Водночас кількість наказів про депортацію минулого року сягнула майже півмільйона, що є найвищим показником з 2019 року.

Хоча фактично повертається лише невелика частина, торішні висилки, 155 тисяч, були найбільшими з 2020 року.

Які країни ЄС депортують найбільше мігрантів?

Турецькі мігранти були найбільш депортованою групою у 2025 році – понад 13 000 осіб, далі йдуть грузини (10 475), сирійці (8 370) та албанці (8 020).

Німеччина здійснила найбільшу кількість вислань загалом – майже 30 000, далі йдуть Франція з майже 15 000 та Швеція з понад 11 000.

Що стосується наказів про депортацію, Франція видала порівняно набагато більше, ніж Німеччина (138 000 проти 55 000 у 2025 році).

Іспанія також видала 54 000 таких наказів, за нею йдуть Нідерланди з показником 32 000.

ЄС обговорює долю українських біженців

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі поки не ухвалили остаточного рішення щодо можливого продовження режиму тимчасового захисту для громадян України після березня 2027 року. Дискусії між Єврокомісією та державами-членами ЄС наразі тривають.

За словами представника Єврокомісії, консультації щодо подальшої долі механізму тимчасового захисту розпочалися ще у березні під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

Крім того, держави-члени ЄС обговорюють варіанти обмежень для українських чоловіків призовного віку, які виїхали до ЄС.

