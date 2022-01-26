На думку учасників патріотичного флешмобу, це дійсно єднає Україну та її громадян.

У соцмережі Facebook запустили патріотичний флешмоб, до якого долучилися багато українців. Люди встановлюють на свої аватарки синьо-жовті прапори як нагадування про те, що разом ми - сила, а наша країна - єдина.

Наразі стрічка у Facebook майорить прапорами. Серед учасників флешмобу й чимало відомих політиків, журналістів, блогерів.

На думку учасників патріотичного флешмобу, це дійсно єднає Україну та її громадян. Дехто навіть пише, що прапор на аватарці "маркує своїх" та вважається своєрідним "переписом" й "мобілізацією патріотів".

Нижче - деякі учасники "синьо-жовтого" флешмобу у Facebook:

Нагадаємо, останні дні ситуація у суспільстві вельми напружена через постійні розмови та повідомлення у ЗМІ про ймовірне вторгнення Росії до України. Та наша країна не залишається на самоті перед можливою загрозою: їй надають зброю кілька держав, серед яких США, Канада, Британія та інші. Крім того, українське військо оберігатиме наш спокій й надалі, як вже восьмий рік робить це на Донбасі.

Раніше у центрі Києва в рамках акції до Дня Соборності "Скажи Україні "ТАК" активісти утворили символічний ланцюг єднання від Софіївського до Михайлівського соборів. Близько 300 учасників акції розгорнули 500-метровий прапор України.

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