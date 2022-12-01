Щоб не стати мішенню російських окупантів, українцям радять зберігати тишу.

Жителям звільнених населених пунктів порадили не писати в соцмережах радісні новини з деокупованих територій, щоб не стати мішенню ворога.

З такою порадою звернулась заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, передає "Армія Inform".

"Публікації на приватних сторінках в соціальних мережах з вказанням місця розташування, фото з орієнтирами, точними назвами — все це стає джерелом відкритої інформації для ворога й навіть його мішенню, в яку він може влучити ракетою або своєю ворожою пропагандою.Пам’ятайте про це, публікуючи радісні новини із звільнених населених пунктів та інші здобутки наших захисників", - пояснла вона.

Відео дня

Як росіяни моніторять українські соцмережі

Російські військові під час дорозвідки цілей для своїх ракетних ударів по Україні активно мониторять українські соцмережі, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росіяни комплексно підходять до цієї справи, у них є серйозна армія моніторників, яка постійно вивчає передусім те, що пишуть українці у своїх соцмережах. Зокрема, вони читають коментарі, дивиться Telegram-канали різних діячів і пересічних громадян.

Вас також можуть зацікавити новини: