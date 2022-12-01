Російські військові під час дорозвідки цілей для своїх ракетних ударів по Україні активно мониторять українські соцмережі.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.
"Вони комплексно підходять до цієї справи, у них є серйозна армія моніторників, яка постійно вивчає передусім те, що пишуть українці у своїх соцмережах. Тому завжди інформаційна гігієна в різних її проявах повинна бути у нас, тому що дійсно ворог читає коментарі, дивиться Telegram-канали різних діячів і пересічних громадян. Також ворог має космічну розвідку, ворог проводить розвідку із застосуванням БПЛА. Ну і безумовно це агентура, яка є в Україні", - сказав речник.
Ракетні удари по Україні
23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони на тривалий час залишилися без тепло- і водопостачання.