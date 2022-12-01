Через це важливо зберігати інформаційну гігієну.

Російські військові під час дорозвідки цілей для своїх ракетних ударів по Україні активно мониторять українські соцмережі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони комплексно підходять до цієї справи, у них є серйозна армія моніторників, яка постійно вивчає передусім те, що пишуть українці у своїх соцмережах. Тому завжди інформаційна гігієна в різних її проявах повинна бути у нас, тому що дійсно ворог читає коментарі, дивиться Telegram-канали різних діячів і пересічних громадян. Також ворог має космічну розвідку, ворог проводить розвідку із застосуванням БПЛА. Ну і безумовно це агентура, яка є в Україні", - сказав речник.

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Ракетні удари по Україні

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони на тривалий час залишилися без тепло- і водопостачання.

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