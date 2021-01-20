Зараз моряки прямують до своїх родин.

П'ятеро громадян України, членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув 17 січня біля берегів Туреччини у Чорному морі, прибули до Одеси.

Читайте такожБіля берегів Туреччини знайшли тіла ще двох українців з судна ArvinПро це повідомляє Державна служба морського та річкового транспорту. «П'ятеро громадян України, членів екіпажу суховантажу Arvin, який затонув 17 січня у Чорному морі, прибули на Батьківщину», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 9:00 їхній літак приземлився в Одесі. Зараз моряки прямують до своїх родин.

Пошуково-рятувальна операція триває, шукають ще трьох моряків – громадян України.

Аварія судна Arvin у Туреччині

17 січня в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин затонуло суховантажне судно Arvin. На його борту перебували 10 українців і два іноземці.

Судно йшло під прапором Палау і належало українській компанії. Воно затонуло під час шторму, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса

За даними МЗС України, врятовано 5 українців і одного іноземця, їх госпіталізували до місцевої лікарні, а вже 18 січня виписали.

Також 18 січня знайшли тіла трьох осіб ззатонулого судна Arvin. Одразу же розпочалася процедура ідентифікації тіл загиблих.

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Автор: Костянтин Гончаров