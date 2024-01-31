Міноборони продовжує блокувати постачання неякісної продукції у військо.

Протягом січня Міністерство оборони України запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних партій продуктів у військо.

В повідомленні прес-служби відомства зазначається, що до однієї з військових частин на Сході країни компанія-переможець намагалася поставити неякісну продукцію. Під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар – капусту, моркву, цибулю та мандарини.

"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", – зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

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В міністерстві наголосили, що за всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.

За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію.

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В Україні позапланово перевіряли склади деяких військових частин на Сході і виявилось, що в них якість продуктів не відповідає нормам. Вході незапланованого "візиту" у військові частини, були зафіксовані порушення.

Половенко повідомляв, що деякі компанії, які уклали договір з Міністерством оборони України наприкінці 2023 року, не можуть впоратися зі своїми обов'язками щодо якісного та своєчасного постачання продуктів Збройним силам України. Він наголосив, що своєчасне та якісне постачання – серед ключових пріоритетів команди Міноборони, тому, аби така ситуація не повторювалася, в майбутньому закупівлі проводитиме ДП "Державний оператор тилу".

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