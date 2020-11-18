Він виступає за незалежну від Константинополя і Москви Українську православну церкву.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який не визнає цей статус і називає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та патріархом Київським і всієї Руси-України, вважає, що після надання томосу про автокефалію українська церква розділена між Константинопольським і Московським патріархатами.

Читайте такожФіларет заявив, що автокефалію ПЦУ більше не визнає жодна церкваЯк передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції «Київський патріархат є форпостом релігійного суверенітету України» він заявив, що в Україні «у релігійному житті йде боротьба».

«Тому що цей томос ставить Українську православну церкву в залежність від Константинополя», - наголосив патріарх Філарет.

Також він пояснив, чому Константинополь надав томос Український церкві як митрополії, а не патріархату.

«Причина полягає у тому, що якщо томос про автокефалію даний патріархату, то патріархат не може бути у складі іншого патріархату, і таким чином Київський патріархат, маючи томос, буде незалежною церквою. А якщо томос дається церкві у статусі митрополії, то митрополія може бути підпорядкована іншому патріархату», - сказав він.

У цьому зв'язку патріарх Філарет висловлює переконання, що після надання томосу у статусі митрополії Українська церква була розділена на дві частини. «Одна, так звана ПЦУ (Православна церква України), знаходиться у підпорядкуванні Константинопольського патріархату, а друга частина - Українська православна церква - знаходиться у підпорядкуванні Московського патріархату. А де ж українська справжня незалежна церква? Її нема, і тому Київський патріархат (УПЦ КП) докладає всіх зусиль, щоб була в Україні незалежна церква і від Москви, і від Константинополя», - пояснив патріарх Філарет.

Він стверджує, що справжньої автокефалії у томосі для ПЦУ немає, а права цієї церкви обмежені.

Створення ПЦУ

15 грудня 2018 року Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня 2019 року в соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.

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Автор: Віталій Саєнко