У Представництві президента України в АРК засудили чергові порушення Росії проти Кримської єпархії Православної церкви України та її вірян.

Окупанти вимагають від митрополита Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента демонтувати храм ПЦУ в окупованій Євпаторії та виплатити штраф у розмірі 50 тисяч рублів.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Представництва президента України в Автономній Республіці Крим, сьогодні митрополит отримав відповідний пакет документів від так званого «Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим».

У них йдеться про те, що демонтувати дерев'яний храм «Неопалима купина» в Євпаторії необхідно у строк до 3 листопада, а також виплатити штраф у розмірі 50 тисяч рублів.

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У Представництві президента України в АР Крим засудили чергові порушення держави-окупанта Російської Федерації проти Кримської єпархії ПЦУ та її вірян. «Рішення так званого «суду» і подальші вимоги демонтувати храм «Неопалима купина» в Євпаторії спрямовані на витіснення Української церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова», - зазначають у Представництві.

Там наголосили, що вживатимуть всіх можливих засобів і дій для захисту ПЦУ в Криму. «Інформація про системні порушення права на релігійну свободу і зазіхання на майно Православної церкви України в Криму комунікується з дипломатичним корпусом та міжнародними організаціями, факти порушень зібрано та надано до включення у щорічну Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН по Криму», - йдеться у повідомленні. За словами постпреда президента в АРК Антона Кориневича, представництво перебуває у постійному контакті з кримськими правоохоронцями, які фіксують злочини, що здійснює Росія та її окупаційні адміністрації щодо релігійних свобод.

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Храми ПЦУ в окупованому Криму: що відомо

В кінці липня 2019 року архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент заявив, що з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в окупованому Сімферополі вкрали всі церковні речі Кримського єпархіального управління ПЦУ. За словами архієпископа, поки він перебував на конференції у Вашингтоні, «міністр майнових і земельних відносин» окупованого Росією Криму Анна Анюхіна організувала під виглядом «внутрішнього ремонту» розгром церкви.

9 вересня після звернення парафіян Комітет ООН з прав людини заборонив Росії виселяти Кримську єпархію ПЦУ з храму в окупованому Сімферополі, 20 вересня комітет оприлюднив заяву з відповідною забороною.

Управління російського «міністерства юстиції Криму» відмовляється реєструвати на півострові українську православну парафію. Крім того, окупаційна влада намагається через суди позбавити Кримську єпархію ПЦУ права на користування землею і будівлями собору в Сімферополі і каплиці в Євпаторії.

23 липня 2020 року російські окупанти вручили Клименту постанову про знесення храму в Євпаторії, рішення щодо чого ухвалив підконтрольний Кремлю "Євпаторійський міський суд" в листопаді 2019 року.

9 серпня архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент був зведений в сан митрополита.

10 серпня ЄСПЛ закликав Росію надати інформацію про її подальші кроки щодо собору в Сімферополі і каплиці в Євпаторії.

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Автор: Антоніна Доломанжи