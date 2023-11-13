За словами очільника МВА, зараз дуже багато людей записуються на евакуацію.

Станом на початок листопада в Авдіївці Донецької області залишалося трохи більше, ніж 1,5 тисячі людей. Ворог постійно гатить по інфраструктурі – в місті працює тільки один магазин.

Про це розповів очільник Авдіївської міської військовї адміністрації Віталій Барабаш в інтервʼю "Укрінформу". Він наголосив, що до початку загострення в місті працювали шість магазинів.

"Загарбники спеціально били по магазинах і зруйнували три з них буквально за три дні. Просто до фундаменту рознесли. Ще два просто закрилися, бо їх теж обстрілювали дуже сильно", – пояснив він.

Крім того, росіяни постійно гатять лікарні. Незважаючи на це, у місті все ще працюють медики.

"У місті залишаються два лікаря і чотири медичні сестри. Вони, звичайно, надають допомогу, яку можуть за цих умов, та це дуже складно робити", – наголосив Барабаш.

Очільник МВА також розповів, що станом на початок листопада в Авдіївці лишалася 1571 особа, без урахування 16 заводчан, яких 7 листопада евакуювали з Авдіївського коксохімзаводу.

"Чесно кажучи, зараз дуже багато людей записуються на евакуацію, бо бачать, що, на жаль, ситуація погіршується. Вони також розуміють, що попереду – зима", – резюмував він.

Війна в Україні: важливі новини за 13 листопада

У ЗМІ зʼявилася інформація щодо можливого звільнення одразу трьох командувачів ЗСУ. За даними УП, йдеться про командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Водночас у Міністерстві оборони, коментуючи ці чутки, заявили, що інформація не відповідає дійсності. Там наголосили, що всі працюють у штатному режимі.

Крім того, Міноборони почало рекрутинг до лав Збройних сил України. Оборонне відомство запустило проект разом з організацією Lobby X.

Вас також можуть зацікавити новини: