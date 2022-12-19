Готувати почали з самого ранку, щоб нагодувати усіх смачним обідом.

В Івано-Франківську сьогодні на вулиці в казані наварили близько двох тисяч літрів борщу й роздавали всім охочим.

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"Варили й пригощали франківським борщем. Розпочали готувати його ще від ранку, з 8 години, щоб нагодувати всіх смачним обідом. Зварили в казані близько двох тисяч літрів й роздавали всім охочим до останньої порції", - повідомив у Facebook міський голова Руслан Марцінків.

Він зазначає, що людям, які приходили, борщ сподобався.

"Сам також спробував борщику. Вийшов дуже смачний", - написав він і розмістив фото цього заходу.

Український борщ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 липня заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила у Twitter, що в Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) "дерусифікували" український борщ.

Вона зазначила, що на позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО український елемент "Культура приготування Українського Борщу" було включено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

Довідка УНІАН. Раніше до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО було включено український петриківський декоративний розпис, козацькі пісні Дніпропетровської області, косівську мальовану кераміку та орнек (орнамент).

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