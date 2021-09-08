Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році.

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України.

Про це у Telegram повідомив депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Перепис українців проведуть у 2023 році.

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У грудні 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення в 2023 році Всеукраїнського перепису населення.

Наприкінці листопада 2019 року тодішній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що перепис населення було заплановано на кінець 2020 року, майже 100 тис. інтерв'юерів з планшетами повинні були обійти будинки та квартири українців.

На перепис в держбюджеті було передбачено 3,4 млрд грн. Разом з тим, Дубілет зазначив, що проведення перепису в такому форматі стало б "недозволеною розкішшю" для України, тому було вирішено провести "електронний перепис" і заощадити 2-3 млрд грн.

У січні 2020 року Дубілет повідомив результати оцінювання чисельності населення, проведеної за даними операторів мобільного зв'язку, Держкомстату та електронних реєстрів, Пенсійного фонду та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Згідно з цими результатами, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживали 37 млн 289 тис. осіб. Це дані без урахування жителів окупованих територій.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. За його даними, загальна чисельність населення тоді складала 48 млн 457 тис. осіб.

Автор: Іван Бойко