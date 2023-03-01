У Міністерстві оборони України розповіли, що удосконалюватимуть у роботі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).
Про це повідомляється на сайті Міноборони у Facebook. У повідомленні зазначається, що сьогодні під головуванням першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка відбулася спільна нарада представників Міністерства оборони, Генерального штабу і керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
У Міноборони зазначають, що повномасштабне вторгнення створило нові виклики на всіх напрямках, у тому числі і для ТЦК СП - крім збільшеного обсягу роботи, з‘явився ряд завдань, продиктованих війною.
У повідомленні зазначається, що відпрацьовано ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни, зокрема, щодо: нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП; удосконалення процедури укладення контракту на службу; цифровізації роботи ТЦК СП; дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією; роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.
Скандал навколо військкоматів
У Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку у зв'язку із загибеллю на передовій військового з Тернополя менш ніж через місяць після призову.
У Facebook Тернопільський обласний ТЦК СП 19 лютого повідомив, що Покітко, відповідно до медичної комісії був визнаний таким, що придатний проходити військову службу в лавах Збройних Сил України та 18 січня був призваний на військову службу по мобілізації до Тернопільського об`єднаного міського ТЦК СП на одну із посад в роту охорони.
Зазначалося, що 12 лютого солдата Богдана Покітка було переведено до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого 2023 року.