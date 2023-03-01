Йдеться про удосконалення процедури укладення контракту на службу; дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією.

У Міністерстві оборони України розповіли, що удосконалюватимуть у роботі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

Про це повідомляється на сайті Міноборони у Facebook. У повідомленні зазначається, що сьогодні під головуванням першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка відбулася спільна нарада представників Міністерства оборони, Генерального штабу і керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У Міноборони зазначають, що повномасштабне вторгнення створило нові виклики на всіх напрямках, у тому числі і для ТЦК СП - крім збільшеного обсягу роботи, з‘явився ряд завдань, продиктованих війною.

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У повідомленні зазначається, що відпрацьовано ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни, зокрема, щодо: нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП; удосконалення процедури укладення контракту на службу; цифровізації роботи ТЦК СП; дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією; роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих.

Скандал навколо військкоматів

У Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку у зв'язку із загибеллю на передовій військового з Тернополя менш ніж через місяць після призову.

У Facebook Тернопільський обласний ТЦК СП 19 лютого повідомив, що Покітко, відповідно до медичної комісії був визнаний таким, що придатний проходити військову службу в лавах Збройних Сил України та 18 січня був призваний на військову службу по мобілізації до Тернопільського об`єднаного міського ТЦК СП на одну із посад в роту охорони.

Зазначалося, що 12 лютого солдата Богдана Покітка було переведено до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого 2023 року.

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