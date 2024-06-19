За його словами, більш ефективним буде боєць, відібраний і навчений, ніж мобілізований.

Мобілізація чомусь завдяки російським ІПСО та багатьом недолікам процесу сприймається населенням, як щось більш примусове. Батальйон таким способом не працюватиме. На тлі цього рекрутинг має більше переваг.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив Сергій Тимофійко з позивним "Кінг" — представник рекрутингового центру 63-ї окремої механізованої бригади, оператор дронів та письменник.

Військовий зауважив, що для ефективної служби потрібен творчий підхід, бажання навчитися, інколи навчитися буквально під час роботи. Зокрема, це стосується роботи операторів БПЛА. За його словами, дрони змінюються, стають крутішими, з’являються дуже багато нововведень, до яких потрібно пристосовуватися.

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"Людина, яку мобілізують, або яка випадково потрапить до нас в підрозділ, то коефіцієнт корисної дії буде майже нульовий. Людина, яку ми свідомо відберемо завдяки рекрутингу, то ця людина прийде додому, погляне в дзеркало, побачить в себе в очах, що вона хоче вбивати російських солдатів, знайде в собі мотивацію, почне готуватися до цього, то така людина нам підійде краще. Свідомий вибір завжди визначає хто людина буде на війні, чи вона буде працювати на ураження ворога, чи вона буде намагатися вижити", - зазначив Сергій.

Рекрутинг відбувається у кілька етапів. Перший з них - інформаційний, щоб людина не боялася і чітко зрозуміла, яким чином вона буде працювати в цьому підрозділі.

"Ми нічого не змушуємо підписувати. В нас є білий бус, але ми туди нікого не вантажимо, ми самі на ньому їздимо. Ми ходимо по вулицях у формі, в цивільному одязі, спілкуємось, пояснюємо, розповідаємо, як все відбувається, показуємо відео своєї роботи, розповідаємо, в чому ця робота полягає", - зазначив він.

Окрема воїн наголосив, що у його підрозділі немає великих втрат. Це великий плюс для потенційних новобранців. Ба більше, завдяки грамотному командуванню у підрозділі Сергія немає жодного загиблого, хоч і є поранені.

"Ми пояснюємо людям цивільним, яким у соцмережах промивають мозок і розказують, що ви не виживете, вас заженуть на забій і краще втекти, краще десь там втопитися в Тисі, бо там є шанс. В нас шансів набагато більше. Ми навчимо, як вижити, ми дамо досвідчену компанію головорізів, яка завезе на позицію, покаже, як працювати, нагодує бутербродом, дасть пароль від Старлінка і так само вивезе з позиції назад на базу. Якщо ми підбираємо фах людині, який відповідає більшості сформованих цивільних навичок, то людям це подобається, вони готові укладати контракт, вони готові працювати, бо розуміють, що війна – це не дощ, вона сама собою не закінчиться", - зазначив воїн.

Рекрунг до ЗСУ - останні новини

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що у Центрі рекрутингу в ЗСУ не вручають повістки, а дають інформацію та підшукують найбільш вдалу вакансію для людини. За його словами, у таких центрах фахівці можуть дати пораду та розповісти про підрозділи, в яких є ті чи інші вакансії.

Своєю чергою командир підрозділу аеророзвідки "Terra" у складі 3-ї ОШБр Микола Волохов розповів, як проходить процес рекрутингу у його бригаді. За його словами, людину не можна примусити воювати.

"Що потрібно робити, щоб покращувати цю ситуацію і що ми робимо в 3-й ОШБр. По-перше, ми готуємо людей. Коли людина приходить до нашого рекрутингового центру, вона отримує всю необхідну інформацію. Ніхто жодних повісток не вручає і ніхто нікого не змушує. По-друге, людина повністю отримує базові навички обраної вакансії. Тобто, ми повністю готуємо і навчаємо людей базовим й головним навичкам. Це можуть бути штурмовики, оператори БпЛА, менеджери тощо", - пояснив він.

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