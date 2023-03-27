Пам'ятник на його честь знесли ще у грудні 2022 року.

В Одесі демонтували меморіальну дошку полководцю одному з очільників російського "пантеону героїв" Олександру Суворову.

Про відповідне рішення йдеться у дописі організації "Декомунізація. Україна" у Facebook. У листі - відповіді на звернення до міськради з боку організації вказано, що дошку зняли 15 березня.

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Вона була розташована за адресою Приморська, 2 (з 1969 по 1995 роки ця вулиця мала назву на честь Суворова).

Злочини Суворова проти українського народу

Російський полководець Суворов на тлі повномасштабного вторгення РФ в Україну є досить "негативною фігурою" для українського суспільства.

Відомо, що в контексті історичного перебігу подій в України Суворова вважають причетним до придушення Коліївщини – повстання селянського і козацького населення на Правобережній Україні в 1768-1769 роках.

Також саме під його керівництвом у 1778 році тодішня Російська Імперія здійснила насильницьку депортацію тисяч кримських татар з території півострова в Азовську губернію Російської імперії.

Свою боротьбу проти радянських пам'ятників українці розпочали ще у 2015 році в рамках декомунізації. Відомо, що пам'ятник російському кату Суворову демонтували в Одесі у грудні 2022 року.

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