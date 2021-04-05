В Одеській області ліквідовано транскордонний канал переміщення нелегалів морським шляхом.
Читайте такожУ Львівській області при спробі потрапити до Польщі затримали нелегалів та їхнього провідникаЯк повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 4 квітня під час оформлення авіарейсу на Стамбул в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» правоохоронці затримали трьох завербованих громадян України.
«Надалі їх планували залучити до протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переправленням груп нелегальних мігрантів морем з Туреччини до Греції», - повідомили в управлінні.
Прикордонники також виявили біля аеропорту організатора каналу - громадянина України, який раніше був засуджений за аналогічний злочин.
Його затримано в порядку ст. 208 КПК, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Зазначається, що операція з припинення злочинної діяльності, пов'язаної з торгівлею людьми, здійснена спільною міжвідомчою групою в складі оперативних співробітників Білгород-Дністровського прикордонного загону та Одеського прикордонного загону у взаємодії з управління міграційної поліції і слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Заходи проходили під процесуальним керівництвом прокуратури в Одеській області, за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу «ДОЗОР».
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