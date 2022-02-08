Президент анонсував старт "цифрового народовладдя" у "Дії".

Користувачі державного порталу "Дія" відтепер зможуть користуватися новою послугою під назвою "Опитування".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на черговій події "Diia Summit", під час якої презентують нові послуги порталу.

"Це – перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення. Для держави – можливість швидко дізнатись думку людей з будь-яких питань в режимі реального часу і реальних цифр. А для всіх нас – це фактично старт цифрового народовладдя", - сказав глава держави.

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Також Зеленський сказав, що першим питанням "Опитування" буде вибір найкориснішої нової цифрової послуги у "Дії". Друге запитання – обрання назви для нової програми, яка передбачає видачу безкоштовного смартфона кожному вакцинованому українцю віком старше 60 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 8 лютого, президент Зеленський проанонсував запуск нової державної програми, заявдякі якій кожен вакцинований громадянин України віком старше 60 років зможе безкоштовно отримати смартфон.

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