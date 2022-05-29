Там порадили передусім ретельно перевіряти всю інформацію про перебіг війни в офіційних відомствах.

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони (РНБО) звернувся до лідерів громадської думки та журналістів, щоб ті не брали участі в інформаційній війні проти України та перевіряли інформацію в офіційних відомствах.

Про це йдеться у повідомленні Центру РНБО.

"Наш ворог веде інформаційну війну проти кожного українця. Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю", - зазначили в РНБО.

В РНБО закликали дотримуватися правил перевірки та поширення інформації.

Зокрема, там рекомендували верифікувати інформацію через офіційні відомства перед тим як у неї повірити і поширити та не поширювати матеріали від "особистих джерел", що стосуються подій на фронті.

"Утримуватися від публічних оцінок бойових дій, логістики тощо, адже тільки вище воєнне керівництво має повну інформацію з поля бою та може робити достовірні прогнози", - зазначили в Центрі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Центр протидії дезінформації при РНБО назвав імена західних "експертів", які просували наративи про "неминучість" перемоги РФ над Україною.

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