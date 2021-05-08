В Україні не залишилося жодного регіону в "червоній зоні" / фото УНІАН
В Україні станом на 8 травня не залишилось жодної області у «червоній зоні» епідемічної небезпеки.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
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Згідно з новим розділенням на карантинні зони, помаранчевий рівень епіднебезпеки залишається у 7 областях – Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській.
У «жовтій» зоні решта областей та місто Київ.
Також, за даними МОЗ, рівень госпіталізації не перевищено в жодній області.
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- Як повідомляв УНІАН, 7 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про вихід Сумської області з «червоної» зони з 8 травня. Це був єдиний регіон в країні з найвищим рівнем епіднебезпеки.
- Того ж дня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Україна вийшла з третьої хвилі епідемії COVID-19.
- Напередодні вихідних в Україні виявили ще понад 8 тисяч випадків COVID-19
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