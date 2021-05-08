Рівень госпіталізації не перевищено в жодній області.

В Україні станом на 8 травня не залишилось жодної області у «червоній зоні» епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

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Згідно з новим розділенням на карантинні зони, помаранчевий рівень епіднебезпеки залишається у 7 областях – Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській.

У «жовтій» зоні решта областей та місто Київ.

Також, за даними МОЗ, рівень госпіталізації не перевищено в жодній області.

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Автор: Ганна Нагорна