Він був почесним громадянином Львова та відомим політичним діячем.

В Україні у віці 98 років помер один з творців сучасної незалежності, відомий політичний діяч та науковець Ігор Рафаїлович Юхновський.

Українці знають цього поважного громадянина Львова як фізика-теоретика, очільника Інститут фізики конденсованих систем НАН України та родоначальника референдуму "за Незалежність".

Також за часів президентства Кучми Юхновський був його першим віце-прем'єром в уряді. Про його смерть повідомив у соціальних мережах мер Львова Андрій Садовий.

Відео дня

У дописі він назвав Юхновського творцем України та обличчям її незалежності.

"Про прощання та похорон повідомимо згодом", - вказав Садовий.

Юхновський - як творець України

Ігор Юхновський відомий історії як родоначальник ідеї провести референдум за Незалежність України (1 грудня 1991 року). Тоді наша нація на запитання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" - відповіла "так". Це підтримало 90,32 % населення. Загалом участь в події взяли 31 891 742 особи (це майже вся Україна - 84,18 %).

Тоді Юхновський також очолював одну з найвагоміших партій, що тоді опозиціонувала комуністичній лінії, "Народну раду" (існувала 1990-1994 роках). Окрім цього, в рік референдуму Юхновський був кандидатом у президенти України, обійнявши 5 місце у голосуванні.

У 2005 році за свої заслуги перед Україною він отримав звання "Героя". Серед науково-просвітницької діяльності варто згадати, що видатний українець вважається співзасновником Українського інституту національної пам'яті (виконував обов'язки голови установи із 2006 до 2010 року).

Окрім цього, Юхновський був директором Інституту фізики конденсованих систем при НАН України, почесним доктором Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова.

Зазначимо, минулого року (6 вересня) Україна втратила ще одного відомого вченого - доктора філософських наук Козловського. В нього стався серцевий напад.

Вас також можуть зацікавити новини: