Під час розгляду справи суд спирався не лише на 21 ст. Конституції України, а й на практику ЄСПЛ.

Вперше в Україні суд визнав наявність шлюбних відносин між двома чоловіками. Деснянський районний суд міста Києва встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією сім’єю.

Про це пише ГО Інсайт. Справу супроводжувала команда організації та адвокатка Оксана Гузь. Там розповідають, що Зорян Кісь із 25.06.2024 р. перебуває на дипломатичній службі за кордоном. Водночас його партнеру Тимуру Левчук було відмовлено у праві на виїзд за кордон як члену сімʼї. Зазначається, що чоловіки проживають разом з 2013 року.

"Ще у 2017-му пара провела цивільну церемонію в Україні, а у 2021-му офіційно уклала шлюб у США. Через відмову МЗС визнати їх членами однієї сім’ї, чоловіки звернулися до суду", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що заяву вперше було подано у вересні 2024 року, та Деснянський суд Києва відмовив у відкритті провадження. Апеляційна інстанція залишила відмову в силі.

Водночас Верховний Суд у лютому 2025 року Суд задовольнив касаційну скаргу та направив справу на новий розгляд, і вже в травня суд відкрив відповідне провадження.

"10 червня 2025: Суд ухвалив рішення про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю (фактичних шлюбних відносин). Підтверджено наявність шлюбних відносин між чоловіками – на основі спільного проживання, бюджету, придбаного разом майна, тривалих стосунків і взаємної підтримки", – розповіли в організації.

Зазначається, що під час розгляду справи суд спирався не лише на 21 ст. Конституції України (Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними), а й на практику Європейського суду з прав людини.

"Це рішення створює важливий прецедент у справі правового визнання одностатевих стосунків в Україні. На тлі відсутності законодавчо закріплених інститутів (реєстрованих партнерств чи шлюбів), судове визнання факту сімейних відносин – це наразі єдиний інструмент захисту прав таких пар", – додали в ГО Інсайт.

Одностатеві партнерства в Україні

Ще в 2022 році на сайті президента зʼявилася петиція щодо легалізації одностатевих шлюбів. Вона набрала необхідну кількість голосів і була відправлена на розгляд президента.

Володимир Зеленський тоді заявив, що відповідно до Конституції України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Водночас в умовах воєнного стану зміни в Конституцію вносити не можна.

У березні 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про реєстровані партнерства.

Водночас предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що українська церква не готова благословляти одностатеві шлюби. За його словами, "це суперечить християнському вченню".

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