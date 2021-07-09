Це спричинило параліч обличчя.

В українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується у «ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области», стався мікроінсульт.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

За словами адвоката Газієва, лікар швидкої, яку викликали в слідчий ізолятор, це заперечив. Мовляв, чоловік цілком здоровий та не потребує допомоги.

Відзначається, що політв'язень також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві та головні болі.

Читайте такожУ Харкові гвалтівник неповнолітньої дівчинки отримав 13 років ув’язнення"Однак звернення до адміністрації СІЗО про надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфікованого лікарського огляду ігноруються Вищевказані дії розцінюю як катування і нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" - йдеться у повідомленні.

Денисова звертається до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Сервета Газієва, зокрема, забезпечити йому необхідну медичну допомогу.

"Від Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова вимагаю надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростова-на-Дону та притягнути винних до кримінальної відповідальності", - написала вона.

Також Денисова закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ з вимогою негайного звільнення усіх бранців Кремля.

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Автор: Людмила Жерновська