Йдеться також про тимчасово окуповані Росією території України.

Верховна Рада України заборонила імпорт видавничої продукції з Росії та Білорусі.

За це рішення проголосували 306 народних депутатів.

Йдеться про "Закон про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України" (№7459).

У пояснювальній записці до відповідного законопроекту зазначається, що його ключовими цілями є заборона імпорту видавничої продукції з держави-агресора - Російської Федерації, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі, посилення законодавчих обмежень щодо ввезення і розповсюдження видавничої продукції антиукраїнського змісту, недопущення руйнівного впливу Росії на український книжковий ринок зсередини.

Забороняється випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів - громадян РФ. Водночас ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

Видавнича продукція, випущена у світ державною мовою держави-агресора, яка не підпадає під визначені законодавством обмеження, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу.

Раніше видані дозволи на ввезення і розповсюдження такої продукції скасовуються.

В Україні з 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться державною українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами ЄС.

Книги іншими мовами можуть видаватися і розповсюджуватися, якщо вони видані мовою оригіналу. Перекладна література має видаватися і розповсюджуватися в перекладах на українську мову або будь-яку офіційну мову ЄС чи мову корінного народу України.

Обмеження не застосовуються, якщо фізичні особи ввозять в Україну не з метою розповсюдження в ручній поклажі або супроводжуваному багажі не більш як 10 примірників, відсутніх в Реєстрі видавничої продукції антиукраїнського змісту.

Реєстр видавничої продукції антиукраїнського змісту та Реєстр видавничої продукції, випущеної російською мовою та дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, веде Державний комітет телебачення і радіомовлення. Реєстри розміщуються на сайті Держтелерадіо та єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, з навчальної програми українських шкіл вилучать твори російських та радянських авторів.