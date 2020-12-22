Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води з України на півострів припинили.

Україна може відновити постачання води у Крим тільки за умов його деокупації, однак якщо міжнародні організації підтвердять гуманітарну катастрофу на півострові, уряд може скерувати туди конвої з водою для населення.

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Таку заяву в інтерв’ю «Суспільному» зробив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Тут навіть немає що обговорювати: буде деокупація Криму — буде вода. Коли гуманітарна місія ООН, МКЧХ вийде і скаже, що є гуманітарна катастрофа і цивільне населення потерпає, тоді буде направлено гуманітарні конвої, вода в цистернах, під контролем гуманітарних місій. Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. В Криму запасів питної води для мирного населення достатньо», - наголосив міністр.

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З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті та Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду у 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «гіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили. Ситуація з водопостачанням там з того часу постійно погіршується.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: Дмитро Захаров