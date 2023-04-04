Суд частково задовольнив клопотання прокурорів.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику міністра інфраструктури Володимиру Шульмейстеру, якого разом із тодішнім главою відомства підозрюють у зловживаннях, що завдали державі понад 30 млн доларів збитків.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відповідне рішення сьогодні ухвалив слідчий суддя ВАКС. "Суд частково задовольнив клопотання та застосував до особи запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4 млн грн. Підозрюваний не пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок ВАКС", - йдеться у повідомленні.

Також Шульмейстер зобов’язаний прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора чи суду, повідомляти їх про зміну свого місця проживання, роботи чи виїзд закордон, а також утримуватися від спілкування з іншим обвинуваченим у справі та свідками.

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Цю ухвалу представники екс-заступника міністра можуть оскаржити протягом 5 днів.

Справа Володимира Шульмейстера - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого екс-міністру інфраструктури Андрію Пивоварському, який очолював міністерство з 2014 по 2016 роки, та його першому заступнику Володимиру Шульмейстеру повідомили про підозру у зловживаннях, які завдали понад 30 млн доларів збитків.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден у морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50).

У НАБУ пояснили, що за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

Слідство встановило, що наказ ухвалили без належного економічного обґрунтування і всупереч зауваженням департаменту економіки та фінансів Мінінфраструктури та ДП "АМПУ".

За результатами експертизи, лише впродовж 2017-2021 роки через незаконний наказ держава недоотримала понад 30 млн доларів, які наразі й інкримінують підозрюваним.

16 березня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 млн 997 тис. 900 гривень.

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