Учасники мітингу виступили проти московської церкви в Україні.

Акція протесту пройшла під кафедральним Свято-Троїцьким собором Української Православної церкви Московського патріархату у Дніпрі. Учасники мітингу намагалися привернути увагу парафіян до Російської сутності УПЦ МП.

В руках у протестувальників були плакати з написами "Геть УПЦ МП з України", "Приємно святити паски в осередку ФСБ?" та інше.

"Найголовніша вимога - щоб у нас була єдина церква, незалежна, не Московський патріархат. А московські священики – "чемодан, вокзал, Росія", таким людям не місце в нашому суспільстві. Ми - небайдужі українці, хочемо, щоб нас почула вся Україна, не тільки священики або парафіяни цієї церкви", – розповів учасник акції Володимир Симоненко в коментарі Радіо Свобода.

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До мітингувальників підходив священик та питав, чи воюють їхні родичі, чи є у них нерухомість за кордоном та інше.

"Мій однокурсник живе в Америці, у них на вулиці 12 церков, і хто куди хоче, туди і ходить. І ніхто нікому не забороняє. Ви неосвічена людина, ви погано вчилися в школі. Є реєстр, де ми написані – Українська православна церква, немає там – Московського патріархату", – заявив піп.

Відзначається, що в цей час у дворі храму проводилося освячення пасок.

Скандал навколо УПЦ МП - що відомо

10 березня адмінстрація Києво-Печерської Лаври розірвала договір оренди з УПЦ МП, тому ченців зобов'язали покинути територію заповідника не пізніше 29 березня, але представники УПЦ МП не бажали їхати.

12 квітня після кількох спроб і сутичок Комісія Мінкульту змогла розпочати роботу на території Києво-Печерської Лаври. При цьому предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній анонсував Великодню службу в Києво-Печерській Лаврі.

16 квітня у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври пройшло Великоднє богослужіння. Його очолив виконуючий обов'язки намісника Лаври архімандрит Авраамій.

Варто відзначити, що попи УПЦ МП неодноразово потрапляли в скандали в різних регіонах України.

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