Затриманий жив з убитою дівчинкою на одній вулиці та приходив на похорон.

За підозрою у вбивстві 7-річної Марії Борисової затримали місцевого жителя села Щасливе Херсонської області. За різними даними, чоловікові 52 або 62 роки.

Відомо, що затриманий жив з убитою дівчинкою на одній вулиці. За словами очевидців, він навіть приходив на похорон дитини. Після нього здійснив спробу самогубства, перерізавши собі вени, повідомляє ТСН.

Спроба самогубства та затримання

Читайте такожОпубліковано відео з підозрюваним у вбивстві 7-річної Марії БорисовоїЗа інформацією голови Національної поліції України Ігоря Клименка, в колі підозрюваних опинилися всі без винятку жителі села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні.

«Після безперервних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю та ґвалтівника. Щоб його «взяти», потрібно було до дрібниць зібрати докази та отримати попередні висновки експертиз», – зазначив він.

Коли поліцейські прийшли до затриманого, то виявили його з перерізаними венами. Як додав Клименко, його врятували, «щоб він відповів за свої вчинки».

Начальник Департаменту захисту дітей та протидії насильству Юлія Усенко нагадала, що дитину шукали чотири доби:

«Весь цей час після скоєння жахливого вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже відбувалися пошуки».

Судимість за зґвалтування

Як пишуть «Факти», за словами волонтера Катерини Головачової, яка брала участь у пошуках дитини, підозрюваний - раніше судимий за зґвалтування:

«У мене були підозри, що це може бути він... У пошуках дівчинки разом з місцевими він не брав участі».

За інформацією видання «Новий день», чоловік відбував покарання в Росії. Також зазначається, що затриманий був знайомий з мамою дівчинки.

«Зґвалтування і вбивство дитини інкримінують саме тій людині, яка намагалася порізати вени. Він прийшов на похорон до дитини, а повернувшись додому, спробував накласти на себе руки. Довести намір до кінця йому не дали оперативники, які вистежили підозрілу особу. Фігурант раніше був засуджений, а саме за зґвалтування. Інсайдер зазначає, що він знайомий з матір'ю вбитої дитини», - йдеться в повідомленні.

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

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Автор: Катерина Шварц