Чотири дні після вчинення вбивства підозрюваний ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки.

У вбивстві 7-річної Марії Борисової на Херсонщині підозрюють 52-річного чоловіка, його взяли під варту.

Про це у Facebook повідомила начальник департаменту захисту дітей та протидії насильству Юлія Усенко.

«Сьогодні взяли під варту 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки у Херсонській області», - написала вона.

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Омбудсмен нагадала, що дитину шукали чотири доби. За її даними, весь цей час після вчинення вбивства чоловік ховав тіло, а потім відніс до місця, де вже проходили пошуки.

«Завдяки злагодженим діям поліції та ювенальних прокурорів Херсонщини підозрюваного встановлено по «гарячих слідах» - через дві доби після виявлення тіла дитини», - зазначила Усенко.

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7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися до поліції. До пошуків залучили кінологів і волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як розказали діти, які з нею гралися, вона нібито могла піти на зупинку, щоб зустріти батька, адже чекала від нього на подарунок до 8 березня.

Удень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені тілесні ушкодження в області статевих органів, що може свідчити про те, що "малолітня стала жертвою статевого злочину".

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Автор: Денис Прядко