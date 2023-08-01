Один з них створив ПВК, що воює проти України.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо трьох "тітушок", причетних до вбивства активіста Юрія Вербицького та журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Також їм інкримінуються замахи на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень.

Один з фігурантів також звинувачується у колабораційній діяльності. Мова йде про колишнього віцепрезидента Донецької федерації боксу, який прийняв "пропозицію" окупантів і став "почесним президентом" федерації боксу "ДНР". Він активно просував в інформаційному просторі наративи країни-агресора. За оперативною інформацією, колаборант причетний до створення етнічної приватної військової компанії, яка сформована у РФ після початку повномасштабного вторгнення, та зараз воює проти України.

Відео дня

Двоє інших фігурантів також переховуються від українського правосуддя на території Росії.

У межах спеціального досудового розслідування фігурантам інкримінується вчинення кримінальних злочинів, зокрема за статтями умисного вбивства, колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 115, ч. 6 ст. 111-1 КК України). Обвинувальні акти вже направлено до суду.

За інформацією ДБР, розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності 2013-2014 рр триває. На цей час за результатами роботи слідчих за даними епізодами злочинної діяльності до суду скеровано 13 обвинувальних актів щодо 25 цивільних осіб, відносно 18 з яких за спеціальною (заочною) процедурою.

За підсумками судового розгляду стосовно 5 осіб судами винесено обвинувальні вироки.

Вбивство Вербицького та Веремія - деталі

21 січня 2014 року ативістів Майдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького "тітушки" викрали з Олександрівської лікарні та вивезли з Києва. Після тортур їх залишили у лісі. Вербицький від отриманих травм помер. 22 січня 2014 року його тіло виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.

28 грудня 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальні акти проти Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінують участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, викрадення і катування Вербицького та Луценка, а також перешкоджання проведенню мирних зібрань під час Євромайдану.

Окремо Мисливому інкримінується вбивство Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України.

З моменту затримання у березні 2020 року Мисливий та Новотний утримувалися під вартою. 8 серпня 2021 року журналістка Ольга Худецька у своєму Facebook повідомила, що обвинувачені у викраденні та катуванні активістів Майдану Луценка і Вербицького вийшли з СІЗО.

У серпні минулого року у ДБР повідомили, що завершено досудове розслідування у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності, до суду скеровано обвинувачення стосовно п'ятьох "тітушок".

Слідство встановило, що у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська міста Києва обвинувачені вбили журналіста, який посмертно став Героєм України.

Ці ж особи також підозрюються у замахах на вбивство інших протестувальників, нанесенні їм тілесних ушкоджень, а також викраденні зброї та боєприпасів із запасів ГУ МВС України в місті Києві.

Щодо цих п’яти обвинувачених ДБР здійснювало спеціальне досудове розслідування (заочно) через їх переховування від правоохоронціа на території РФ та на тимчасово окупованій території України.

Деякі з них, за даними слідства, беруть участь в агресії проти України у складі незаконних збройних формувань "ДНР".

Їм інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених низкою статей КК України, зокрема ст. 115 (умисне вбивство). Санкції статей передбачають покарання, включаючи довічне позбавлення волі.

Крім того, двоє "тітушок" зі складу цієї злочинної групи за вищезазначеними епізодами раніше вже отримали обвинувальні вироки та відбувають покарання, ще щодо чотирьох осіб на даний час судовий розгляд триває.