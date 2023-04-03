Суддя призначила "тітушці" покарання у вигляді 5 років позбавленні волі, але змінила кваліфікацію злочину та звільнила його від відбування покарання у зв'язку зі сплином строку давності.

Шевченківський районний суд Києва визнав "тітушку" Олександра Медвідя винним у викраденні активістів Юрія Вербицького та Ігоря Луценка у 2014 році та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавленні волі.

Про це повідомляє Адвокатська дорадча група, представники якої представляють інтереси потерпілих у цій справі.

"Головуюча Лідія Щебуняєва визнанала Медвідя винним у ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне викрадення Юрія Вербицького і Ігоря Луценка, вчинене за попередньо змовою групою осіб). Суд призначив засудженому покарання - 5 років позбавлення волі. При цьому Щебуняєва змінила кваліфікацію злочину, який Медвідю інкримінувала прокуратура - замість ч. 3 ст. 146 у вироку ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу. Це означає, що суд не побачив тяжких наслідків викрадення заподіяння фізичного болю потерпілим і смерть Юрія Вербицького", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що прямим наслідком зміни обвинувачення судом стало звільнення Медвідя від відбування призначеного покарання у зв'язку зі сплином строку давності для притягнення до відповідальності за ч. 2 ст. 146 (злочин середньої тяжкості) замість інкримінованого прокуратурою ч. 3 ст. 146 (тяжкий злочин).

Адвокат Оксана Михалевич, яка представляє потерпілу - дочку Юрія Вербицького, має намір оскаржити цей вирок.

Також суд частково задовольнив цивільний позов Луценка та призначив стягнути 200 тисяч гривень моральної шкоди та близько 50 тисяч гривень матеріальної шкоди та судових витрат.

Цивільний позов Сергія Вербицького - брата вбитого "тітушками" активіста - суд залишив без розгляду у зв'язку зі смертю Вербицького.

Викрадення Луценка і Вербицького: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2014 року Луценка і Вербицького "тітушки" викрали з Олександрівської лікарні, вивезли з Києва й катували протягом багатьох годин. Після тортур їх залишили у різних місцях у лісі. Луценкові вдалося врятуватися, а Вербицький від отриманих травм помер. 22 січня його тіло виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.

28 грудня 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальні акти проти Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінують участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, викрадення і катування Вербицького та Луценка, а також перешкоджання проведенню мирних зібрань під час Євромайдану.

Окремо Мисливому інкримінується вбивство Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України.

З моменту затримання у березні 2020 року Мисливого та Новотного тримали під вартою, однак у серпні 2021 року вони вийшли з СІЗО.

У квітні 2021 року за організацію викрадення та вбивства Вербицького і викрадення Луценка суд виніс вирок організатору "тітушок" Олександру Волкову. Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором і координатором) викрадення – Володимиром Неживовим. Під час одного з контактів Волков перебував в офісі Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій "тітушок". Злочин вчинила група осіб, більшість з яких переховується від слідства й суду.

Один із обвинувачених у викраденні активістів з лікарні був Олександр Медвідь.

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