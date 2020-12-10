Найбільша кількість журналістів знаходиться у тюрмах Туреччини.

З 1990 року у світі було вбито 2658 журналістів, повідомляють у федерації / pic.com.ua

У 2020 році у світі при виконанні своїх обов’язків було вбито 42 журналістів.

Читайте такожУ Києві відкрили меморіальну дошку журналісту Георгію Гонгадзе (фоторепортаж)Про це повідомляється у доповіді Міжнародної федерації журналістів.

З 1990 року у світі було вбито 2658 журналістів, половина з яких загинули у найнебезпечніших країнах: Ірак (339), Мексика (175), Філіппіни (159), Пакистан (138), Індія (116), Росія (110), Алжир (106), Сирія (96), Сомалі (93) та Афганістан (93).

У 2020 у Мексиці вбили 13 журналістів, у Пакистані - п'ять, в Афганістані, Індії, Іраку та Нігерії - по три, на Філіппінах, у Сомалі та Сирії - по два, та у Камеруні, Гондурасі, Парагваї, Росії, Швеції та Ємені - по одному.

«Це не просто статистика. Це наші друзі та колеги, які присвятили своє життя журналістській роботі і заплатили за неї найвищу ціну», - заявив генеральний секретар федерації Ентоні Белланджер.

Також відзначається, що найбільша кількість журналістів знаходиться у тюрмах Туреччини (67), Єгипту (21), Китаю (23), Еритрею (16), Саудівської Аравії (14), Білорусі (11), Ємену і Камбоджі (9), Камеруну (6), Марокко і М’янми (5).

Агресія щодо українських журналістів

За даними Національної спілки журналістів України, від початку року було зафіксовано 56 інцидентів фізичної агресії до журналістів.

Повідомляється, що більшість нападів на журналістів у вересні можна пов’язати із політичною активізацією у регіонах, спричиненою кампанією з місцевих виборів.

У Києві відбулась акція пам'яті Гонгадзе та інших убитих українських журналістів. Медійники і правозахисники закликають українську владу забезпечити прозоре розслідування вбивств журналістів, встановити та назвати замовників.

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Автор: УНІАН