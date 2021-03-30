За словами директора театру, це був званий вечір з аукціоном.

Директор Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та депутат Олександр Книга прокоментував недавню «закриту вечірку» з напівоголеними дівчатами, яка викликала скандал.

Читайте такожУ Запоріжжі пара зайнялася сексом у парку серед білого дня: на очах у дітей (відео, 18+)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«Це не закрита вечірка, а званий вечір на честь Дня театру... Глядачів ми вивели, розсадили на сцені. Відбувся буквально один номер майбутнього мюзиклу, а... після цього ми піднялися наверх і вже провели аукціон», - заявив він.

За його словами, театр запросив багатих та відомих херсонців, щоб залучити їх до меценатства.

Зазначається, що на аукціоні вперше в Україні розпродали ролі у виставі «12 стільців». За словами директора театру, гості заходу купили десять ролей, віддавши за них 200 тисяч гривень:

«Ми змушені продавати ролі, тому що у держави немає коштів на випуск вистави».

В цілому в театрі заходом та скандалом, який він викликав, задоволені. Вважають це рекламою.

Вечірка з напівоголеними дівчатами: передісторія

Днями в мережі з'явилася інформація про те, що в театрі влаштували закриту вечірку для «своїх». Гостей розважали танцями з напівоголеними дівчатами.

На захід при цьому були запрошені керівники міста та області, депутати та бізнесмени.

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Автор: Катерина Шварц