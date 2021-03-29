Заходи соціальної дистанції та карантину на вечірці рішуче порушувалися.

Депутат Херсонської облради Олександр Книга влаштував закриту вечірку для "своїх". Гостей розважали танцями з напівоголеними жінками.

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Про це повідомляє місцевий сайт "Мост". Стверджується, що відео з вечірки опублікували в Instagram учасниці заходу.

На вечірку "з нагоди Дня театру" були запрошені керівники міста та області, депутати та бізнесмени. Серед них голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, мер Херсона ігор Колихаєв, депутат міськради Андрій Дмитрієв, облради Вікторія Гавренкова, директор Департаменту гуманітарної політики ОДА Михайло Лінецький, бізнесмени Садіар Мамедов і Валерій Боржков.

На Заході не дотримувалися заходів соціальної дистанції та карантину. Перед гостями виступали актори театру, проводився благодійний аукціон, на якому продавали картини і право зіграти у виставі.

У якийсь момент учасникам піднесли сюрприз у вигляді танцю напівоголених дівчат.

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Автор: Дмитро Захаров