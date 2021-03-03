Місцевий водогін потребує капітального ремонту, грошей на який, за словами чиновників, немає.

У місті Лозова, а також ще двох селищах Харківської області відключили водопостачання. Без води залишилися домівки майже 80 тис. мешканців.

Про це повідомляє ТСН.

У вівторок, 2 березня, людям повністю відрізали воду, однак вона почала зникати ще минулого тижня через масштабну аварію на водогоні.

Читайте такожОтрутохімікати та важкі метали: фахівці встановили, яку воду споживає більшість українцівСпочатку стався прорив на одній ділянці, а згодом надійшла інформація про витік на іншій, тому ремонтні роботи затягнулися. Учора фахівцям вдалося виявити місце пошкодження: з'ясувалося, що труба тріснула просто під залізничними коліями, що ускладнило ремонт.

За словами комунальників, там трубопровід уже полагодили, проте вода й далі продовжує кудись витікати, а тому шукають ще один прорив.

"Відправляють на Лозову десь 400-450 кубів на годину, але ми отримуємо близько 110 кубів, тобто лише четверту частину", - зазначив перший заступник лозівського міського голови Олександр Жидков.

Зараз воду різним районам подають із резервуарів за графіком, однак мешканці скаржаться, що її отримують не всі, а графік порушується.

"Сьомий поверх, з'явилася вода о пів на десяту. Нам довелося в екстреному режимі набирати все, що можна. Але, я так розумію, дев'яті поверхи так і не дочекалися. Вчора не було взагалі води. Дали буквально на 15 хвилин вранці, ввечері взагалі не дали", - розповіла одна з жительок.

Місцевий водогін - це дві гілки довжиною 30 км, одна з яких зношена на 90%, інша на 75%. Магістраль потребує капітального ремонту. За словами чиновників, вони вже розробили проект ремонту, втім потрібної суми - більше ніж 750 млн грн - у місцевому бюджеті немає, а тому будуть просити допомогу в уряду.

Якщо проблеми з водою досягнуть критичної точки, в Лозовій можуть оголосити надзвичайну ситуацію регіонального рівня, школи переведуть на дистанційне навчання, а лікарні прийматимуть лише тяжкохворих пацієнтів.

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Автор: УНІАН