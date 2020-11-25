Журналіст Володимир Бойко показав, як проходять обшуки під керівництвом начальника Першого відділу детективів Пругого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Володимира Новікова.

З опублікованого журналістом відео видно, що Володимир Новіков і детективи НАБУ прямо під час обшуку обговорюють можливість виклику повій, вживання алкогольних напоїв, матюкаються, пригощаються знайденими на кухні під час обшуку перекусами та виставляють за двері адвоката Сергія Геллу.

«Ну це пропозиція випити, звичайно... викликати повій», - говорить один з детективів-учасників обшуку.

«А все через що? Через те, що коли ми встали з машини, він, б...ь, не привітався. Х...й якийсь, б...дь. Ми приїхали, і він приїхав. Хто ти, б...ь, садівник? Або х...й його знає, б...дь», - додає Новіков, обговорюючи, швидше за все, адвоката, який прибув на обшук.

Ще на одному відео видно, як один з понятих виносить з кухні та ставить на стіл дві вазочки, наповнені горіхами та цукерками, якими пригощається Володимир Новіков, і тут же ставить на стіл знайдену у господарів квартири пляшку алкоголю.

«З відео зрозуміло, чому Новікову так заважав адвокат. В ході проведення обшуків Новіков наказав понятим принести йому без дозволу господарів горіхи та цукерки з кухні та поставити на стіл, за яким Новіков разом з фахівцем оглядали комп'ютерну техніку. Поняті без чийогось дозволу переміщалися по приміщенню, без дозволу вживали їжу, а також, знайшовши пляшку алкоголю, запропонували "накрити на стіл», - пише Володимир Бойко.

Володимир Бойко зазначає, що на відео зафіксовано обшук в рамках кримінального провадження №42016000000001157, яке Володимир Новіков розслідував за фактом розкрадань на державному підприємстві «Укркосмос».

Журналіст стверджує, що в порушення законодавства результати обшуку не були зафіксовані в протоколі безпосередньо після завершення обшуку, а сам протокол складався «заднім» числом.

«Можна тільки уявити, як би верещали громадські активісти, якби подібне виконали в ході обшуку слідчі Національної поліції або Державного бюро розслідувань. Інша справа, коли протоколи обшуків складають «заднім числом» детективи НАБУ, які втратили відеозапис слідчої дії, а в ході обшуків «борці з корупцією» обговорюють виклик повій, спускають адвоката зі сходів і жеруть без дозволу господаря чужі цукерки та горішки. Не дивно, що за таке «розслідування» Володимир Новіков не тільки не опинився на лаві підсудних, а навпаки був обласканий Артемом Ситником і зараз належить до числа найбільш довірених осіб Артема Сергійовича – разом з Калужинським, детективом Борисенком та «таємним агентом» Шевченком», - пише Володимир Бойко.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН