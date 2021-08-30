Шахраї представляються ім'ям заступника Держекоінспекції.

Шахраї почали телефонувати керівникам суб’єктів господарювання та від імені Держекоінспекції вимагати хабарі.

Про це повідомив очільник Держекоінспекції Андрій Мальований на своїй сторінці в Facebook.

"Шахраї представляються ім'ям мого заступника та за, ніби-то, моїм дорученням вимагають неправомірну вигоду щодо порушень екологічного законодавства, погрожують. Якщо ви отримали дзвінок такого характеру – не реагуйте, це шахрайство", - написав він.

Також Андрій Мальований повідомив, що вже підготував заяву до кіберполіції для подальшого розслідування справи, та висловив сподівання, що Національна поліція України зможе відшукати зловмисників.

Він вказав один із номерів шахраїв, з якого вони телефонують: +380 95 314 64 97.

Шахрайство в Україні

За даними кіберполіції, популярним видом шахрайства є списання аферистами коштів з рахунків українців, які виставляють номери своїх телефонів, які фактично є фінансовими номерами, під час розміщення оголошень в інтернеті.

Нещодавно "ПриватБанк" попередив українців про новий вид шахрайства під прикриттям торгової марки банку. Шахраї використовували в якій використовується зареєстрований невідомими особами в США сайт із логотипом і айдентикою банку.

Фахівці компанії ESET розповіли, що найпоширенішими схемами шахрайства в мережі є фішинг-повідомлення, афери з пропозицією позики, клонування профілів, фальшиві прямі ефіри, нечесні розіграші, афери з криптовалютою.

Автор: Олег Давигора