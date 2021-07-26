В одному із приватних закладів вищої освіти радниця ректора за хабарі "гарантувала" одержання дипломів про закінчення ВНЗ без фактичного навчання і складання іспитів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За даними слідства, посадовиця налагодили корупційний механізм одержання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у виші і одержанні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми. Вартість "послуг" стартувала від 1,5 тис. доларів.
Співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі неправомірної вигоди.
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Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації протиправної діяльності.