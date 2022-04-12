Він, зокрема у 2017 році працював у Головному департаменті зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації президента України.

Громадянину України, який працював у владних структурах України і виявився агентом Російської Федерації, ​повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, колишній правоохоронець з Донецької області, виконуючи завдання Головного управління Генштабу ЗС РФ, допомагав країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України. Він вербував осіб для систематичного збору та подальшої передачі відомостей державного рівня, інформації про високопосадовців, а також про місця дислокації підрозділів ЗС України", - наголосили у прокуратурі.

Зауважується, що агент РФ працював у різних владних структурах України.

"У 2017 році - у Головному департаменті зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації президента України, де йому вдалося налагодити контакти з різними високопосадовцями того часу. Виконуючи відведену роль, агент передавав російським спецслужбам документи стосовно позиції країн ЄС щодо вступу України до енергетичного союзу, цифрового союзу, митного союзу ЄС", - розповіли у ОГП.

У травні 2018 року підозрюваний, перебуваючи на зв'язку із представниками російських агентур, вступив на військову службу до Збройних сил України. Він передавав інформацію щодо керівництва батальйону, ситуації на лінії фронту та можливості вербування командирів ЗСУ.

У 2021 році, звільнившись з лав ЗСУ, агент продовжив співпрацю з країною-агресором.

"Після початку війни Росії проти України, чоловік отримав вказівку від своїх "наставників" на збір та передачу інформації про підрозділи спеціального призначення ЗС України, що дислокуються у Кіровоградській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, а також склади озброєння та палива, розташовані у Черкаській та Полтавській області", - йдеться у повідомленні.

Так, чоловіка було затримано за місцем його мешкання на території Донецької області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру громадянину України за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та в інших державних структурах.

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