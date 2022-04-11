Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі, зазначили в СБУ.

Контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював у Адміністрації колишнього президента та в інших державних структурах.

Як повідомляє СБУ, затриманий розповів, що до 2014 року працював в органах внутрішніх справ Донецької області, а коли почалася АТО, то втік до Росії, де і був завербований. Він розповідає, що працював у штабі, де кураторами були депутати Держдуми Йосип Кобзон і Геннадій Зюганов.

В СБУ зазначають, що затриманий з 2014 року працював на Головне управління Генштабу Збройних сил РФ.

"Російські куратори обрали йому псевдонім "Регін" та поставили завдання - здобути секретну інформацію державного рівня. Для цього - навіть допомагали робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, цей агент працював у суді, згодом - в одному з Департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того - навіть служив у війську. Ворожі спецслужби також оплачували йому навчання і поїздки за кордон", - повідомляє СБУ. На відео він розповідає, що працював в департаменті зовнішньої політики і європейської інтеграції Адміністрації президента, де йому вдалося "отримати інформацію серйозного характеру".

Зазначається, що окрім таємної інформації зрадник збирав компрометуючі дані про посадовців різного рівня та їх родичів - це мало стати важелями для їх подальшого вербування російськими спецслужбами.

Він повідомив, що служив і в Збройних силах України, де збирав дані. "З початком широкомасштабного вторгнення в Україну російська розвідка поставила перед агентом нові завдання - збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військової техніки", - повідомляє СБУ.

В ході розробленої спецоперації співробітники Харківського управління СБУ перехопили канал зв’язку агента, встановили місце його перебування та схопили зрадника на Донеччині.

В повідомленні сказано, що під час допиту агент детально розповів про те, які вказівки він отримував від ворога та надав інформацію про осіб, що цікавили росіян, а також персональні дані відомих йому членів агентурної мережі РФ в Україні. Наразі з ним проводяться відповідні заходи для встановлення всього ланцюжку державних зрадників та колаборантів, які працюють на ворога.

В СБУ зазначають, що агенту загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на українську територію 24 лютого рано вранці.

На початку квітня стало відомо, що у Києві правоохоронці ліквідували групу інформаторів спецслужб РФ та два центри розсилки деструктивних СМС.

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