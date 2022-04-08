Експерти впевнені, що російські військові все ще не вирішили "свої проблеми з логістикою і забезпеченням".

За словами високопоставленого представника Міністерства оборони США, США побачили ознаки того, що Росія збирається набрати "більше 60 000 військовослужбовців" з-поміж новобранців і мобілізувати резервістів для посилення своїх сил вторгнення.

Чиновник попередив, що "ще невідомо", наскільки успішно Росія зможе досягти цієї мети, наскільки добре будуть навчені ці сили або куди вони будуть спрямовані, повідомляє CNN.

Джерело також зазначило, що США не бачили "свіжих підкріплень, повністю навчених, повністю озброєних", готових поповнити виснажені тактичні групи російських батальйонів.

Що стосується їх нинішніх можливостей, Росія в даний час "нижче 85% їх передбачуваної бойової потужності", яку Москва накопичила до вторгнення на Україну в лютому, заявив у п'ятницю високопоставлений представник Міністерства оборони США.

"З оціночної доступної бойової потужності, яка була у них в розпорядженні до вторгнення, яку вони виставили проти України для цієї мети, від загальної оціночної бойової потужності, яка у них була, ми оцінюємо, що вони складають від 80 до 85% того, що у них було, — сказав чиновник, який враховує безліч факторів, включаючи кількість танків, винищувачів, запаси ракет, а також війська.

Чиновник не назвав конкретних цифр загального числа російських військовослужбовців, які були вбиті на сьогоднішній день в ході російсько-української війни.

"Сукупність говорить нам про те, що, коли вони почали це вторгнення, їх бойова міць становила менше 85% від їх передбачуваної доступної бойової потужності", — сказав чиновник.

США також вважають, що російські військові не вирішили "свої проблеми з логістикою і забезпеченням", в тому числі ті, які існували за межами України, за словами високопоставленого представника Міністерства оборони США.

Чиновник сказав, що ці проблеми означають, що вони навряд чи зможуть посилити свої сили в східній частині України "з великою швидкістю".

"Ми не віримо, що в цілому це буде швидкий процес для них, враховуючи втрати, які вони зазнали, і збиток, нанесений їх боєготовності", — сказав чиновник.

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