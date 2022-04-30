Повідомляється, що близько 600 людей перебували в облозі в селах Руська Лозова та Лісне.

Зі звільненого села Руська Лозова, що на Харківщині, евакуювали близько 600 людей, які протягом двох місяців жили в окупації.

Як повідомив лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, вивезти мирне населення вдалося завдяки харківському спецпідрозділу "Азову".

Білецький наголосив на тому, що порятунок українців – одне з найважливіших завдань на війні проти Росії. Він зазначив, що близько 600 людей перебували в облозі в селах Руська Лозова та Лісне.

"Два місяці ці люди жили в окупації. Виїхати їм дозволяли лише в Росію. Сьогодні вони – на рідній землі", – підкреслив він.

Як писав УНІАН, удень 29 квітня в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили інформацію про звільнення Руської Лозової. Саме звідти окупанти вели прицільний вогонь по інфраструктурі та житлових районах Харкова.

Сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не розповсюджувати в мережі інформацію про звільнення населених пунктів з-під окупації. За її словами, такі повідомлення шкодять обороні держави.

Вона розповіла, що вдень 29 квітня відомий блогер заявив про звільнення села Руська Лозова Харківської області, оприлюднивши "дві речі, які не треба було публічно писати". Міноборони у зв'язку з безліччю запитів довелося підтверджувати інформацію, а ввечері в селі сталося загострення – ворог активізувався.

У результаті в Руській Лозовій – один загиблий та 12 поранених.

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