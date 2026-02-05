На Харківщині ворог зменшив активність: у ДПСУ пояснили, що відбувається

Сили оборони взяли у полон кількох загарбників, ще двох захопили біля Вовчанських хуторів.

У Харківській області, у прикордонні з РФ, російські окупанти зменшили активність через великі втрати. Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Водночас він зазначив, що в останні дні на Харківщині росіяни проявляють найбільшу активність біля Вовчанських Хуторів. Прикладом, вчора, 4 лютого, також була спроба штурму українських позицій, але атаку відбито.

Загалом, за словами Демченка, росіяни зменшили активність, хоча раніше її проявляли у районні декількох населених пунктів.

"Харківщина – активний напрямок, де ворог до цього себе проявляв. Це населені пункти Дегтярне, Нестерне, Кругле… Однак за останні кілька днів активність противника суттєво зменшилася, бо протягом усіх тих тижнів, які ворог проводив штурмові дії, він зазнав великих втрат", – сказав представник ДПСУ.

За його даними, вчора Силам оборони вдалося взяти у полон чотирьох окупантів за допомогою дрона, ще двох росіян захопили біля Вовчанських хуторів.

Демченко зазначив, що наразі противник ймовірно веде певне перегрупування. На дії росіян впливають також несприятливі погодні умови, але прикордонники готові до будь-якого розвитку подій.

РФ вдається до хитрощів, щоб просуватися - що відомо

Нагадаємо, раніше начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Положухно розповів, що на тлі погіршення погодних умов інтенсивність дій російських окупантів зменшилася на 5-10%. За його словами, водночас противник продовжує проводити наступальну операцію. Інтенсивність боїв майже не змінилася – попри великі морози, противник продовжує відправляти у бій свою піхоту, яка знаходить нові можливості свого маскування. Прикладок, маскувальні халати у вигляді пінгвіна противник використовує в районі Лиману. Військовий також зазначив, що ворог не припиняє спроб проводити інфільтрацію.

