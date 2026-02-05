'Це нісенітниця': Венс обурився ставленням європейців до США

Венс також заявив про формування "нового світового порядку".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс обурився "двояким" ставленням європейців до Сполучених Штатів. В інтерв'ю журналістці Мегін Келлі він дорікнув європейським політикам за те, що в особистих бесідах вони доброзичливі, а публічно нападають на американців.

"Європейці дуже дружні в приватному житті і готові йти на безліч поступок, а потім публічно нападають на нас і кажуть: "Ми не будемо працювати з американцями. Ми нічого не будемо робити з американцями". Вибачте. Це нісенітниця", - заявив Венс.

Венс також заявив про формування "нового світового порядку", до якого прагне президент Дональд Трамп. Йдеться про зміну правил глобальної торгівлі та інвестування, відхід від залежності від іноземних ланцюгів поставок, переформатування традиційних союзів, зокрема НАТО.

"Трамп готовий струсити деякі старі структури альянсів. Я маю на увазі, що НАТО, на мою думку, сильно відрізняється від того, яким воно було 10 років тому, завдяки керівництву Трампа, коли фактично це був протекторат Сполучених Штатів Америки", - заявив Венс.

Венс про позицію Трампа щодо РФ і України

За словами віце-президента США, американський лідер Дональд Трамп визнав, що Путін не мав права нападати на Україну, але при цьому допустив можливість співпраці з країною, якщо інтереси з нею частково збігаються.

Віце-президент пояснив такий підхід тим, що зовнішня політика Трампа базується на принципі "Америка понад усе" і прагматизмі. За його словами, позиція Трампа - не поділ світу на "друзів" і "ворогів", а робота з союзами та інтересами.

