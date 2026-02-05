Справжні зірки: біля Чорнобиля зафіксували оленів

Зафіксовано, як тварини ходять засніженим лісом, їдять тощо.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували багато оленів. Як повідомляють фахівці установи, ці тварини стали зірками зими, що триває.

"Олені - справжні зірки цієї зими! Вони б’ють рекорди по зустрічності: наші фахівці радіють кожній появі та навіть встигають ловити моменти для фото. А ми з великим задоволенням ділимося цими світлинами з вами", - йдеться у повідомленні.

На фотографіях, що оприлюднили дослідники, можна побачити багато оленів. Зафіксовано, як вони ходять засніженим лісом, їдять тощо. На деяких знімках тварини немов позують фотографу - складається враження, що вони дивляться саме в об'єктив і чекають на команду: "Посміхніться!".

Інші рідкісні тварини в Україні

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику примудрилися сфотографувати зайця, який є дуже швидкою твариною. За словами дослідників, сірий знає толк у швидкості й маскуванні, але не встиг втекти фотографа. На фото – заєць на засніженій території, у зоні відчуження. На одному зі знімків він ніби ширяє над землею.

Також у районі Чорнобиля помітили загадкового птаха, що причаївся у закинутій будівлі – сова сіра сиділа на трухлявій віконній рамі. У кадр дослідника також потрапила табличка з адресою "вул. Ковпака,35" населеного пункту у зоні відчуження. До аварії на АЕС тут вирувало життя, а зараз – дика природа – сова немов застигла на вікні старого будинку.

Також фахівці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника розповіли, що зараз у лисиць триває шлюбний період. Цей період - із грудня по березень. Тварини стають надзвичайно гучними, намагаються привабити свою "половинку" та заявити про права на територію. Гон супроводжується активною взаємодією між парою – разом тварини переслідують здобич та грають. У цей час лисиці дуже агресивні - до них краще не наближатися.

